Министерство труда и социальной защиты населения презентовало 5 е-услуг (электронные услуги), 4 из которых проактивные, в том числе е-услугу «пенсионный калькулятор», а также 10 услуг е-справок, сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

К 5 е-услугам относятся:

- е-назначение пенсии за потерю кормильца;

- е-назначение пособия за потерю кормильца;

- е-назначение пособия для ежегодного лечения лиц, пострадавших в результате радиационной аварии;

- е-назначение пособия усыновленному ребенку, в том числе ребенку до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья;

- е-услуга «пенсионный калькулятор».

Из этих электронных услуг 4 проактивные, то есть эти назначения делаются в электронном порядке, автоматически.

Также сегодня были представлены 10 е-справок:

- о том, что лицо является участником программы самозанятости;

- об активах, предоставленных в рамках программы самозанятости;

- о том, что лицо ухаживает за детьми с ограниченными возможностями здоровья;

- о том, что лицо ухаживает за лицами с инвалидностью;

- о том, что лицо привлечено к профессиональной подготовке;

- о том, что лицо получило производственную травму;

- о том, что лицо является обеспеченным санаторно-курортным направлением;

- о том, что лицо является размещенным в социальное убежище;

- о том, что лицо привлечено к мерам реабилитации;

- о том, что лицу сделана выплата по страхованию от безработицы.

Таким образом, число электронных услуг минтруда достигло 61, 34 из которых проактивные.

Учитывая интерес граждан, представляем видеоролик о «пенсионном калькуляторе»: