Азербайджан закупит у Турции вакцину от коронавируса

Правительство Азербайджана решило закупить у Турции 4 миллиона единиц вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Report со ссылкой на источники в правительстве.

Согласно информации, вакцина будет закуплена у турецкой компании Keymen İlaç. Стоимость партии составит 80 млн манатов. В соответствии с решением правительства часть средств будет выплачена Фондом поддержки борьбы с коронавирусом, другая часть - Министерством финансов. На начальном этапе Keymen İlaç получит 50% общей суммы.