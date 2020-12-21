Коронавирус заставил Чехию закрыть магазины и ввести комендантский час

Власти Чехии приняли решение закрыть почти все магазины, кроме продуктовых и аптек. В стране объявлен пятый, максимальный уровень эпидемиологической угрозы из-за роста случаев заражения коронавирусом, сообщил глава минздрава страны Ян Блатны.

С 27 декабря в Чехии будут закрыты все магазины, кроме продовольственных, бытовых товаров и аптек, и служб быта. Людям разрешат собираться группами не более чем в два человека. В стране также будет введен комендантский час с 21:00 до 05:00.

Ранее в Чехии были закрыты заведения общепита, гостиницы, учреждения культуры, спорткомплексы и другие общественные центры, школы и вузы перешли на работу дистанционно. Действие режима чрезвычайной ситуации в стране было продлено до 22 января 2021 года.

По последним данным, в Чехии уже более 646,3 тыс. зараженных, умерли более 10,6 тыс. человек.