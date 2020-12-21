Азербайджан и Иран построят на реке Араз две ГЭС

Между Ираном и Азербайджаном достигнута окончательная договоренность о строительстве двух гидроэлектростанций (ГЭС) на реке Араз. Об этом сегодня сказал журналистам министр энергетики Ирана Реза Ардеканиан.

По его словам, потенциал выработки электроэнергии на этих станциях составит 280 мегаватт-часов.

«Вчера были решены финансовые вопросы, связанные со строительством Худаферинского гидроузла. Он регулирует 1,6 миллиарда кубометров воды в год и будет обеспечивать водой территорию в 120 тысяч гектаров», - сказал министр.

Он напомнил, что четыре года назад Иран и Азербайджан подписали соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию гидроузлов «Худаферин» и «Гыз галасы».