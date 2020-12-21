Махмуд Ваези: граница Ирана с Азербайджаном – это граница мира и дружбы

Есть политическая воля для расширения отношений между Тегераном и Баку на высшем уровне, заявил руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваези, отметив, что граница между Ираном и Азербайджаном всегда является границей мира и дружбы, сообщает ИРНА.

Махмуд Ваези назвал свою встречу с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым конструктивной и отметил: «Новая ситуация была сформирована в регионе после прекращения войны между Азербайджаном и Арменией, поэтому мы должны были обсудить двусторонние вопросы».