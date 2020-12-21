Минобороны показало освобожденное село Велигулубейли в Зангилане видео

Новый видеорепортаж, на этот раз снятый в селе Велигулубейли в Зангиланском районе Азербайджана, опубликовало Министерство обороны Азербайджана.

498 просмотров