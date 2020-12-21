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Очевидная и несомненная польза рыбы, черной икры и других морепродуктов в питании человека давно доказана учеными – эти дары моря являются естественным источником витаминов и микроэлементов. Регулярное употребление их в пищу способствует общему оздоровлению организма, поддержанию иммунитета, позволяет обрести и сохранить стройность фигуры. Рыба и морепродукты не только хорошо и полезно насыщают организм, но идеально подходят как для праздничного стола, особенно в новогоднюю ночь, так и для ежедневного рациона.

Azerbaijan Fish Farm - новатор современных технологий по выращиванию осетровых видов, форели, а также производства осетровой икры на территории Азербайджана. Особо надо отметить, что все продукты производятся в соответствии с международными стандартами качества, в том числе экологическими. Это помогает сохранять природу Каспийского моря и способствовать сохранению био-разнообразия. Компания инвестирует свои средства и в научные исследования, работает с зарубежными научными центрами, такими как Stirling University (Шотландия), а также поддерживает тесные связи с ведущими природоохранными организациями, такими как Blue Marine Foundation Azerbaijan Fish Farm включает в себя следующие четыре масштабных производственных проекта: - Ферма по разведению осетровых в посёлке Йеникенд Нефтечалинского района и интегрированное в это предприятие прямоточное хозяйство на берегу Каспия. Напомним, что именно здесь в поселке Банка в 1954 году был построен первый в Азербайджане экспериментальный завод по разведению осетровых, усовершенствованный и модернизированный компанией Azerbaijan Fish Farm по последнему слову современной техники. - Аквакультурные фермы по разведению форели и каспийского лосося в Загатальском, Габалинском и Мингечаурском районах. - Производство и реализация чёрной икры под брендом Baku Caviar из таких видов рыб, как осётр, севрюга и белуга, вернувшее черной икре из Азербайджана былую славу во всем мире. Вблизи Девичьей башни расположился первый в стране и во всем Закавказье икорный бутик - Baku Caviar Boutique – где можно приобрести лучшие сорта икры и рыбные деликатесы, продегустировать блюда с настоящей каспийской черной икрой, и узнать много познавательного и интересного в беседе с икорным сомелье, открыть для cебя многие секреты этих продуктов.

-Производство и реализация рыбной продукции под брендом «Xəzərin Sahilində». Рыба, выращиваемая в комплексном осетровом хозяйстве Azerbaijan Fish Farm в Йеникенде, растет в условиях максимально приближенных к естественной среде обитания – рост и нерест осетровых проходит в бассейнах с использованием морской воды. Компания модернизировала первое в мире, уникальное осетровое хозяйство, занимавшееся научными разработками с 1954 года. Воссоздав и усовершенствовав производственный цикл, собрав компетентную команду и продолжив производство, AFF получил высокую оценку министерства Экологии и главы Исполнительной власти Нефтчалинского района. Помимо установки замкнутого водоснабжения (УЗВ) на территории в 35 гектаров расположились пруды с куринской водой для выращивания таких видов рыб, как карп, сазан, толстолобик, белый амур, а также мраморной рыбы – африканского сома, что является новшеством, открытием для рыбного производства в стране.

Применяя все современные виды выращивания рыбы в естественных условиях: садковые системы в Мингечевире, проточные бассейны с системами оборотного водоснабжения в Загатале, системы замкнутого оборота воды – все эти новшества позволяют Azerbaijan Fish Farm добиваться невиданных результатов на азербайджанском рынке. Одно из приоритетных направлений деятельности компании это сохранение и восстановление популяции ценных пород рыб в Каспийском море – к примеру, восстановление популяции уникального каспийского лосося, являющегося редким видом и внесенного в Красную книгу. Впервые за последние 30 лет специалисты Azerbaijan Fish Farm смогли получить потомство каспийского лосося от особей из дикой природы. Часть полученной оплодотворенной икры была направлена на экологический проект – выращивание малька для воспроизводства и выпуска в естественную среду Каспия. Параллельно с этим планируется разработка биотехники разведения товарной рыбы. Также Azerbaijan Fish Farm инициирована программа по выпуску 10 мальков осетра в море за каждую проданную банку чёрной икры Baku Caviar – данная программа успешно реализуется, что активно способствует восполнению популяции осетровых в Каспии.

Что касается разведения форели, то и здесь компания вновь оказалась в числе первых, впервые в Азербайджане выращивая форель весом более 3кг – для разделки под нежнейшее филе.

Установив стандарты международного уровня в производстве и переработке рыбы, изготавливая широкий ассортимент высококачественной продукции, доступный каждому. Компания успешно вдохнула новую жизнь в рыбоводческий сегмент экономики Азербайджана и ускорила развитие этой важнейшей для страны отрасли. Все вышесказанное, а также премиальное качество и безупречный сервис подтверждает, что надежный поставщик свежей рыбы, изысканной черной икры и эксклюзивной гастрономии - Azerbaijan Fish Farm — лучшая в своей отрасли в Азербайджане. Продукция Azerbaijan Fish Farm премиум качества максимально полезна для здоровья, и дает возможность всем питаться вкусно, полезно и изысканно. Для этого Вам достаточно посетить точки продаж и рыбные отделы, расположенные по адресам, приведенным ниже, где Вы сможете приобрести широчайший ассортимент свежей и копченой рыбы, икры и прочих морепродуктов. - Baku Caviar Boutique - улица АсафаЗейналлы, 61. Ичери Шехер. -Yashil Bazar - Магазин рыбной продукции Azerbaijan Fish Farm - Ceть супермаркетов Bravo - Рыбные отделы Azerbaijan Fish Farm  Гиперсторы - Поселок Ахмедлы, улица РамизаГулиева,4 - Проспект Гейдара Алиева,172 (вблизи станции метро «Кёроглу») - Тбилисский проспект, 3007 (вблизи метро «20 января»)  Cуперсторы - Поселок Бакиханово (Разино), улица Рамиза Гамбарова.2566-й квартал - Сураханский район, жилищный массив Новые Гюнешли - Бинагадинский район, улица ШовкетМамедовой,2. В настоящее время в Baku CaviarBoutique действуют две специальные акции, суть которых заключается в следующем - при покупке 113 граммов икры Osetra Finest и 200 граммов красной икры, вы получите в подарок от бутика баночку органического меда Bal Ayi. Покупая 113 граммов белужьей икры, презентом станет баночка ароматного шафрана Baku Saffron.