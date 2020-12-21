В Шуше состоялось торжественное открытие нового административного здания районного управления Службы государственной безопасности, сообщает сайт СГБ.

В мероприятии приняли участие начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев, члены коллегии СГБ, сотрудники районного управления, а также высокопоставленные офицеры других правоохранительных органов и гарнизона.

Флаг над зданием поднял лейтенант СГБ У.Бейляров, который в 1992 году в трехлетнем возрасте вместе с семьей покинул Шушу, в результате вражеской оккупации.

Начальник СГБ встретился с военнослужащими гарнизона в Шуше. Им были представлены праздничные подарки.