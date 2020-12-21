США включили Азербайджан в список стран со свободой вероисповедания

США включили Азербайджан в список стран, полностью обеспечивающих свободу религии. Об этом сообщает Госкомитет по работе с религиозными структурами.

Согласно информации, международная комиссия по свободе религии США опубликовала заявление в связи с ситуацией с религиозной свободой в мире.

Правительство США представило общественности информацию о странах, где нарушается свобода религии. В информации Госдепа, на основании Международного акта по свободе вероисповедования от 1998 года, страны сгруппированы по двум категориям – «вызывающие особую обеспокоенность» и «особое наблюдение».

В заявлении международной комиссии по свободе религии говорится, что в отчете за 2020 год в списке "особое наблюдение" упоминалась рекомендация о включении Азербайджана в этот список. Однако в этом году Азербайджан не был включен ни в одну из вышеназванных категорий.