Завотделением спецбольницы Нью-Йорка Майкл Мирер в интервью haqqin.az: «РНК-вакцина положит конец пандемии. Надо потерпеть до лета»

«За время карантина количество психических расстройств стало больше. Это депрессии, панические атаки, суициды и др. Паническое состояние, преобладавшее в марте-апреле, сменилось апатией. А людей, для которых ковид представляет относительно меньшую опасность, теперь трудно удержать в рамках ограничений. В последние месяцы более образованные категории населения, а также пожилые люди аккуратно придерживались масочного режима и социальной дистанции. Остальная же часть населения, пренебрегая профилактическими мерами, значительно повысила риск распространения инфекции. Другим фактором резкого роста пандемии является зимний сезон, когда люди больше времени проводят в помещении нежели на открытом воздухе. То есть для нынешнего роста распространения ковида имеется несколько причин, и в том или ином виде они характерны для всех стран, где бушует COVİD-19», - считает Мирер.

Накрывшая весь мир новая волна пандемии коронавируса во многом связана с тем, что невозможно постоянно держать людей в режиме жесткого карантина, как это делалось весной нынешнего года, заявил haqqin . az невропатолог, заведующий отделением одной из спецбольниц Нью-Йорка Майкл Мирер.

Как считает американский врач, уже всем очевидно, что превентивные меры способны защитить от заражения коронавирусом, однако многие прежние медицинские рекомендации по ковиду изменились. Так, Центр по контролю за заболеваниями США (Center for Disease Control) советует снизить время карантина с 14 до 10 дней, а если тест на ковид негативный, то до 7 дней. Заразиться рискуют прежде всего те, кто больше 15 минут находился в непосредственном контакте с больным короновирусом. Вместе с тем на сегодняшний день нет сомнений, что дети болеют меньше, а когда заражаются, то переносят болезнь практически без симптомов. Причем инфицированные дети в меньшей степени передают заразу другим людям.

«Что касается лечения, то оно по-прежнему симптоматическое. Специфического лечения нет, но надо следить за повышенной свертываемостью крови, чтобы предотвратить тромбозы. Врачи используют антикоагулянты, вводят дексаметазон, чтобы снизить такое осложнение, как цитокиновый шторм, но в то же время уже нет необходимости всех подряд интубировать и подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. ИВЛ используют теперь только по абсолютным показаниям, и если дело дошло до искусственной вентиляции, то значит очень высок риск летальности. В марте-апреле, как только обнаруживали признаки дыхательной недостаточности, всех подряд подключали к ИВЛ. Сегодня это считается крайней мерой. В то же время чаще вливают в кровь различные коктейли из антител.

Однако, хотя смертность и снизилась, она все еще держится на высоких цифрах. Это связано с огромным числом зараженных в мире. Замедлить распространение COVİD-19 пока не удается. Для того чтобы сдержать пандемию, пока есть только одно средство - маски и социальная дистанция», - подчеркнул доктор Мирер.

Достаточно эффективным методом от заражения эксперт считает и рекомендацию германских ученых полоскать после возвращения в дом в течение 10 минут носоглотку водой или зубным ополаскивателем. Но надо быть осторожным с частым использованием ополаскивателя для зубов и десен, так как можно убить и полезную микрофлору полости рта. «Достаточно обильно прополоскать горло и ротовую полость водой, а еще лучше на ночь прополоскать и выпить 50 граммов виски или что-то в этом роде», - советует он.

Мирер отметил, что уже появилась эффективная вакцина, которая поставит конец пандемии в том виде, которую мы наблюдаем.

«Мои прогнозы сбылись - на подготовку вакцины понадобилось 8-10 месяцев. Уже весной было понятно, что когда такие огромные средства вкладывают в разработки, то прививка появится очень скоро. Создание РНК-вакцины, которую разработали в Германии два специалиста Pfizer/BioNTech, супруги турецкого происхождения, можно сравнить с эпохальным изобретением пенициллина. Эти специалисты придумывали лекарства от онкологии, и тот же принцип был использован против ковида. Это революционный прорыв в лечении онкологии и вирусных заболеваний. Они разработали гениальный метод - упакованный в липидную капсулу фрагмент РНК ввели в клетку. И клетка выполняет указания, как себя вести и какие протеины синтезировать. То есть можно, образно говоря, дать инструкцию клетке подавлять любой патоген, в том числе против вирусов. Это направление стремительно развивается. Несомненно, турецкая чета изобретателей этой вакцины получит Нобелевскую премию», - уверен Мирер.

РНК-вакцина по мощности воздействия на современную медицину и защите здоровья человечества сравнима с появление спасительного пенициллина в начале 30-х годов, когда стало возможным спасти миллионы жизней, считает он.

Сейчас несколько мировых институтов объявили о создании противокоронавирусных вакцин, созданных по различным принципам и технологиям. К примеру, есть созданные на основе аденовирусов вакцины, но у них существуют свои сложности. Эти вакцины сделаны из деактивированных вирусов. В одних случаях это аденовирус человека, в других - аденовирус макак. С аденовирусом макаки следовало бы быть осторожным. У нас и так много вирусов, так еще неизвестно, как повлияет на организм человека вирус макаки. Особенно тогда, когда придется делать повторную вакцинацию. Там есть свои осложнения, к тому же для проведения такой прививки у человека не должно быть антител к вирусу, сказал он. Еще есть вакцины, которые делают индусы и китайцы, принципы действия еще предстоит выяснить, но вакцины на основе РНК-вирусов - это, безусловно, прорыв человечества.

Между тем, как считает американский врач, несмотря на сезон острых респираторных заболеваний в эту зиму, скорее всего, будет гораздо меньше сезонного гриппа, так как все ходят в масках.

«Процесс массовой вакцинации уже начался в ряде стран, в частности России местной векторной аденовирусной вакциной "Спутник V". Но в России имеется проблема c технологиями производства. Там нет возможностей производить вакцину в достаточном объеме. Можно предположить, что те, кто с деньгами, получат более-менее технологичную вакцину, а все остальные прививку, как говорится, сделанную на коленке. Какая-то партия будет качественной, другая - неизвестно какой. Это как в советское время для богатых был валютный магазин "Березка", а для всех остальных - толкучка. Была бы у российских врачей технология, они бы не бегали и не предлагали бы производство этой вакцины то англичанам, то французам», - полагает врач.

В США вакцинация населения, начиная с медиков, стартует, видимо, с января 2021 года. По мнению специалиста, для остановки пандемии необходимо вакцинация более 50% населения. К сожалению, всегда будут несознательные люди, выступающие против вакцинации.

«Их аргументы просто глупые и не выдерживают критики. Все доводы антивакцинщиков каскадные - кто-то, кому-то, что-то сказал. В них нет ничего научного, а только непонятный слепой страх. Они убеждены, что им вставят микрочипы и они станут механическими куклами. Переубедить их невозможно. Пожалуйста, пусть не вакцинируются и, скорее всего, им придется переболеть ковидом. Да, у них появится иммунитет, но коронавирус не простая инфекция и могут быть различные последствия: от деменции до инфарктов. Для противников вакцинации должна быть отдельная клиника, где они получат лечение в самую последнюю очередь. Вот они были против вакцинации, так пускай лечатся натуральными вещами: чай с малиной, аспирин и др. Конечно, это утопия, и антивакцинщики побегут первыми к врачам за лечением и будут больше всех рыдать крокодиловыми слезами вызывая жалость к себе.

Думаю, что постепенно людей будут прививать, и к лету следующего года мир вернется в относительно спокойное состояние. А пока ковид яростно наступает, поэтому всем надо носить маски и держать социальную дистанцию», - настаивает американский врач.