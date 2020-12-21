За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 2334 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 2284 человек).

Как сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, в течение суток 4461 пациент (4392 человек соответственно) выписан после завершения лечения.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 46 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля в Азербайджане выявлен в общей сложности 208 211 случай заражения коронавирусом, из этого числа 151 660 человек благополучно прошли лечение, 2 340 пациентов клиник скончались.