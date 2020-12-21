Лидера армянской оппозиции арестовали за призыв расстрелять Пашиняна

Председатель партии "Национальная безопасность" Гарник Исагулян задержан по подозрению в публичных призывах к насилию, сообщает «Спутник Армения».

Ранее сообщалось, что в СК заведено дело по факту публичных призывов к насилию, озвученных Исагуляном в видеозаписи "Тому, кто пристрелит Никола, нужно присудить звание национального героя или выдать миллион долларов в качестве премии", опубликованной на сайте Youtube.

В рамках расследования выяснилось, что Исагулян в ходе пресс-конференции выступал с призывами к насилию, что было обусловлено отношением к премьер-министру Армении.

Лидера партии "Национальная безопасность" задержали по подозрению в совершении деяния, предусмотренного частью 1 статьи 262.2 Уголовного кодекса Армении.