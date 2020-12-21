"Азеригаз": В этом году всего 15% абонентов превысили лимит

По экономическим показателям за 11 месяцев 2020 года на первое декабря лишь 15,62% из 2 317 683 абонентов, зарегистрированных производственным объединением "Азеригаз", превысили ежегодный льготный лимит в 2200 кубометров газа по цене 0,1 маната за кубометр, сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО «Азеригаз».

В количественном выражении это 361 926 абонентов. Остальные 1 955 757 абонентов (84,38% от общей численности населения) использовали газ в пределах льготного лимита.

При этом разница в потерях газа по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составила 0,9%. Это было достигнуто за счет обновлений и других реформ, проводимых в сети на основе годовой программы мероприятий.

Было отмечено, что Дорожная карта ставит цель перед ПО "Азеригаз" достичь показателя потерь на уровне восьми процентов, что будет обеспечено в этом году.