В Милли Меджлисе предложили перевести часть министерств в Гянджу

«Мы можем перевести в Гянджу несколько министерств. Особенно те министерства, которые будут активно реализовывать проекты в Карабахе. Тем самым обеспечим процесс управления из этого города». С таким заявлением на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса выступил депутат Фазиль Мустафа, сообщает haqqin.az.

По его словам, этим путем можно сделать второй самый большой город в стране более активным.

«Если вы обратите внимание, то увидите, что в России многие государственные структуры переведены из Москвы в Санкт-Петербург. И в Турции есть такая традиция. Некоторые госструктуры из Анкары осуществляют свою деятельность через Стамбул и регионы. Это может обеспечить более гибкое управление», - сказал Фазиль Мустафа.