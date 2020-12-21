«Больше нет демократичного Пашиняна. Есть премьер Пашинян»

Никол Пашинян однажды может дать приказ стрелять в народ. Такое мнение в интервью армянскому изданию ФактИнфо выразил депутат от парламентской фракции «Просвещенная Армения" Карен Симонян.

По словам Симоняна, власть меняет людей, а Никол Пашинян изменился: больше нет демократичного, оппозиционного деятеля Никола Пашиняна: «Есть премьер-министр Пашинян, который ради удержания власти готов на все».

Такова, уверен депутат, реальность в Армении: «Давайте смотреть на вещи реально, потому что мы 30 лет смотрели на реальность сквозь розовые очки, что и довело нас до этого состояния».