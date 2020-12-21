Начались работы по прокладке автомобильной дороги Горадиз - Миндживан - государственная граница с Арменией. Об этом сказал пресс-секретарь Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, в настоящее время ведется проектирование этой дороги.

"Раньше по этой дороге можно было попасть на территорию Армении и оттуда в Нахчыван. В результате агрессивной политики соседней страны наша сухопутная дорога с Нахчываном была закрыта. После освобождения наших земель от оккупации возникла необходимость в новой дороге до Армении. Вероятно, в соответствии с пунктом, отраженным в трехстороннем заявлении, об открытии коридора в Нахчыван, в будущем эта дорога может быть продлена в направлении Нахчывана", - отметил он.

А.Наджафли также отметил, что проектируется также дорога Губадлы - Лачин, которая станет ответвлением от дороги Горадиз - Миндживан - государственная граница с Арменией.