Сторонники армянской оппозиции собрались на площади Республики в Ереване, напротив здания правительства, для участия в очередном митинге с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

Полиция следит за происходящим.

Армянские СМИ пишут, что сегодня в Ереване практически весь день шел снег, в городе достаточно холодно. Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян, выйдя на трибуну, заявил, что "сегодня на площади не так много людей, как вчера, из-за погоды..."

Акции оппозиции проходят в Ереване с 10 ноября, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал трехстороннее заявление по Карабаху. Оппозиционные силы выдвинули на пост премьера Вазгена Манукяна (занимал пост премьера с 1990 по 1991 год, министра обороны с 1992 по 1993 год).