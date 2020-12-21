Известный американский аналитик в интервью haqqin.az: “Запад ошибся, Азербайджан стал сильным, а Алиев оказался прав”

При этом успешное функционирование института президентства было бы невозможно без личностных качеств президентов Гейдара Алиева и Ильхама Алиева. Именно они создавали устои государства. На Западе часто критикуют Азербайджан, заявляя об авторитарных методах управления. Но успехи Азербайджана являются заслугой созданной Гейдаром Алиевым и Ильхамом Алиевым вертикали власти. И азербайджанский народ это хорошо понимает, считает Сокор.

«Всего 30 лет назад Азербайджан еще не был независимой страной, это был всего лишь проект будущего государства. Но теперь этот проект блестяще реализован. Азербайджан с точки зрения экономики, политики и военной сферы стал сильной страной с мощными государственными институтами. Такой успех был достигнут прежде всего благодаря базированию на институте президентства. Из этого исходило развитие страны и это стало залогом успеха Азербайджана», - убежден политолог.

«В то же время Азербайджан является страной, ориентированной на Запад, – отмечает он. - Прежде всего имею в виду западное направление экспорта нефти и газ. Производство этих ресурсов велось в сотрудничестве с западными компаниями. Не с российскими или какими-то другими, а именно с западными фирмами и компаниями. Об ориентации на Запад говорит и светская модель азербайджанского государства. На этих трех китах и базируется мощь Азербайджана».

К этому следует прибавить, полагает Сокор, и такой важный фактор, как братские отношения Баку с Анкарой. Несмотря на то, что Азербайджан ориентируется на Запад, у Баку нет гарантий безопасности со стороны западного мира. Этот парадокс связан с тем, что Запад неправильно воспринимает Азербайджан. Такая ситуация была реальностью на протяжении последних 30 лет. Запад не сумел по достоинству оценить Азербайджан.

«Верное восприятие Азербайджана продемонстрировала Турция, которая в последние годы стала гарантом безопасности Баку, что очевидно показала война в Карабахе. И никто в мире не посмеет посягнуть на Азербайджан, когда на ее стороне Турция. Причем эти отношения Баку с Анкарой базируются на взаимности», - считает эксперт.

Азербайджан стал самым крупным иностранным инвестором в Турции. Госнефтекомпания Азербайджана –SOCAR много вкладывает в турецкую экономику. Это и нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, и одно из крупнейших промышленных предприятий Турции - нефтеперерабатывающий завод Star возле Измира, а в последние годы и газопровод TANAP. Именно благодаря TANAP Азербайджан стал самым крупным экспортером газа в Турцию, обогнав Россию. Это одновременно и проект, и концепция, и первичная инвестиция.

«Можно с уверенностью утверждать, что TANAP спас идею Южного газового коридора (ЮГК), - отмечает Сокор. - Европа осуществляла безуспешные, неумелые попытки наладить этот маршрут экспорта газа. Однако в создании ЮГК Евросоюз показал такую же неспособность реализовать собственные энергетические проекты, как это было и с Nabucco. А вот Азербайджан сумел осуществить свой проект экспорта газа в Европу. Таким образом, эта страна стала мощным партнером Турции. И то, что Анкара гарантирует безопасность Азербайджана, - не благодарность, а правильное понимание собственных государственных интересов самой Турцией. А успехи Азербайджана открыли для него широкие возможности развития».

Говоря о 44-дневной карабахской войне, Сокор подчеркнул, что азербайджанская армия показала отличную боевую подготовку. «Президент Ильхам Алиев всегда говорил, что военная мощь - это законный инструмент внешней политики для любого государства. Он неоднократно заявлял, что использует все законные методы для освобождения оккупированных земель, и если так называемая международная общественность и Армения откажутся обеспечить территориальную целостность страны, то Баку в рамках международных норм и законов применит военную силу. Именно так и случилось в Карабахе», - уверен политолог.

Эксперт напомнил, что Азербайджан 27 лет вел переговоры по урегулированию карабахского конфликта в рамках МГ ОБСЕ. Международная общественность признавала, что в данном конфликте прав Азербайджан, но ничего не предпринимала, чтобы реализовать право на возвращение захваченных азербайджанских земель. Зато Армения делала все, чтобы блокировать переговоры. Особенно в последние два года правительство премьер-министра Армении Никола Пашиняна сознательно срывало мирные переговоры. А прежние армянские президенты - Кочарян и Саргсян занимались только имитацией урегулирования конфликта в рамках МГ ОБСЕ, создавая лишь видимость своего участия в переговорах. Власть же Пашиняна не утруждала себя даже имитацией заинтересованности в урегулировании конфликта и фактически вышла из переговорного процесса. Тогда как Азербайджан, напротив, выдвинул новые предложения, которых никогда ранее не было на столе переговоров. К сожалению, западные участники переговоров ничего не сделали, чтобы потребовать от Пашиняна действий к разрешению проблемы. Никто из сопредседателей не сказал армянскому президенту, что он блокирует переговоры, хотя Запад понимал, что именно Ереван парализовал переговорный процесс.

Аналитик отмечает, что у западной общественности преобладает мнение о недопустимости применения силы ни при каких условиях. «На Западе считают, что у политических споров не может быть военного решения. Но это чистой воды лицемерие. Азербайджан убедительно доказал лживость такого суждения. Именно военная сила на поле боя создает предпосылки для политического решения. Военная сила предшествует политическому урегулирования проблемы. Президент Ильхам Алиев был абсолютно прав, когда говорил, что карабахский конфликт имеет лишь военно-политическое решение. И Азербайджан провел оба этапа: военный и политический. Все это было осуществлено после того, как дипломатические усилия по урегулированию конфликта окончательно провалились. Несостоятельность переговоров была вызвана, во-первых, действиями Армении, а во-вторых, отсутствием воздействия Запада на Армению, с тем чтобы Ереван перестал блокировать переговоры.

«Вполне понятно, отчего сегодня степень доверия Западу в Баку снизилась. Условный Запад потерял доверие не только Азербайджана, но и в целом всего региона, поэтому и оказался вне дипломатических и военных процессов на Южном Кавказе и не мог участвовать в принятии решений. Волевое решение приняли региональные игроки - Россия, Турция и Азербайджан. Армения в этом процессе участвовала только как проигравшая сторона. Все решилось между Баку, Анкарой и Москвой», - считает политолог.