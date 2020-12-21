В Китае будут штрафовать за разбазаривание еды

Законопроект был принят после недавнего призыва китайского лидера Си Цзиньпина к борьбе с пищевыми отходами и на фоне развернувшейся по всей стране в связи с этим кампании «Чистые тарелки». Он предусматривает штрафы для заведений общественного питания за то, что их посетители не съедают всю заказанную еду, а также штрафы для вещательных и онлайн-СМИ за пропаганду переедания, пишет «Коммерсант».

Так, заведение общественного питания может получить предупреждение от властей, если оно стимулирует посетителей к покупке чрезмерного количества еды. Если после предупреждения ситуация не меняется, заведение может быть оштрафовано на сумму до 10 тыс. юаней (почти $1 530).

При этом законопроект обязывает заведения напоминать посетителям, чтобы те бережно относились к еде и не заказывали слишком много. На стенах заведений должны быть размещены наглядные материалы, призывающие к бережному отношению к еде.

Теле- и радиоканалы и онлайн-СМИ получат предупреждение и впоследствии штраф, если они будут пропагандировать переедание или небрежное обращение с едой.