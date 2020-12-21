Ильхам Алиев в освобожденном Губадлы в канун своего 59-летия; видео
В канун своего дня рождения президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил освобожденный Губадлинский район. Об этом сообщает haqqin.az.
Отметим, что завтра, 24 декабря, Ильхаму Алиеву исполняется 59 лет. Каждый год в канун своего дня рождения глава азербайджанского государства посещал лагеря беженцев, изгнанных в ходе первой Карабахской войны. Но теперь, после победы Азербайджана во второй Карабахской войне, президент посетил освобожденный район.