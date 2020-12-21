Лавров и Айвазян обсудили выполнение заявления по Карабаху

Главы МИД России и Армении - Сергей Лавров и Ара Айвазян обсудили по телефону реализацию заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы, связанные с реализацией заявления президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября", - цитирует ТАСС сообщение МИД РФ.