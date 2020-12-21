В Британии выявили еще два новых штамма коронавируса
В Великобритании выявлены еще два новых штамма коронавируса, они завезены из ЮАР. С таким заявлением выступил глава британского Минздрава. Об этом сообщает Эхо Москвы.
В Великобритании выявлены еще два новых штамма коронавируса, они завезены из ЮАР. С таким заявлением выступил глава британского Минздрава. Об этом сообщает Эхо Москвы.
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