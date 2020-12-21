Эрдоган об отношениях с США и Европой в новом году

Анкара надеется, что в предстоящем, 2021 году в отношениях с США и странами Европы откроется новая страница. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития, сообщает Anadolu.

По словам Эрдогана, курс Анкары на многовекторное политическое, экономическое и оборонное сотрудничество не является альтернативой укоренившимся связям с США.

«Надеемся также, что в ЕС в самом скором времени откажутся от стратегической недальновидности в вопросе дистанцирования от Турции», - сказал турецкий лидер.

Президент Эрдоган также призвал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) к объективному отношению к Турции: «Если в ЕСПЧ хотят, чтобы в Турции уважали позицию этой судебной инстанции, то в первую очередь должны устранить противоречия в вердиктах».