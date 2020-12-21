Люк Коффи: Войну выиграли азербайджанские солдаты

США должны быть более активными в регионе Южного Кавказа. Нужно повысить там свое дипломатическое присутствие. США необходимо открыть генконсульство в Гяндже - в городе, важном с точки зрения энергетических путей, втором большом городе Азербайджана. Об этом в ходе онлайн-дискуссии, организованной GCRF-Compass и Университетом ADA, заявил директор Центра международных исследований фонда Heritage Foundation Люк Коффи, сообщает Report.

"Большую перспективу имеет включение Азербайджана в политику США по Центральной Азии. Географическое расположение Азербайджана диктует это. Страна является воротами в Центральную Азию. Энергетика, инфраструктура и торговля предполагают активное подключение бассейна Каспийского моря в геополитику США", - считает эксперт.

По мнению Коффи, необходимо уделить особое внимание военному сотрудничеству: "Предоставление военной помощи со стороны США странам региона должно быть продиктовано не эмоциями и различными диаспорами, а национальными интересами США. Что касается победы Азербайджана во Второй Карабахской войне, хочу отметить, что войну выиграли азербайджанские солдаты, именно на земле, в частности, взяв Шушу".