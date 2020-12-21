Марукян назвал два способа отстранения Пашиняна от власти

Лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян не считает, что следующую власть в Армении можно сформировать "на улице". Нужно работать в парламенте. Другого варианта решения проблемы нет, хотя полностью исключать, что Пашинян может уйти под давлением улицы, нельзя. Об этом Марукян сказал, комментируя для Sputnik Армения сложившуюся ситуацию в стране.

По мнению Марукяна, есть два пути конституционного решения вопроса. Один из них – добровольная отставка премьер-министра: "Если он это сделает, то в парламенте есть два оппозиционных субъекта, которые могут выдвинуть кандидата. Наша партия выдвинет мою кандидатуру, "Процветающая Армения" на данный момент намерена выдвинуть Вазгена Манукяна. Но у кого сколько шансов – трудно говорить. Я думаю, у нас больше шансов, чем у кандидата 16 партий".

Если же премьер не подаст в отставку, то можно начать процесс импичмента, однако для этого необходимо отменить военное положение. Отказ властей уйти, по его словам, приведет к углублению кризиса.