Билл Гейтс: Грядут хорошие новости

Уходящий, 2020 год оказался «разрушительным», но наступающий, 2021-й будет лучше, написал в своем блоге сооснователь Microsoft Билл Гейтс.

Миллиардер напомнил, что в этом году пандемия коронавируса унесла жизни больше 1,6 млн человек и нанесла ущерб мировой экономике на триллионы долларов. Но в 2021 году, уверен он, «появятся хорошие новости», пишет Forbes.

«Для надежды есть две причины», — пишет Гейтс. Во-первых, маски, социальное дистанцирование и другие меры могут замедлить распространение вируса. Во-вторых, весной следующего года вакцины начнут оказывать глобальное влияние на распространение вируса: количество смертей и заболевших, по крайней мере в богатых странах, будет снижаться, и «жизнь станет намного ближе к нормальной, чем сейчас», считает Гейтс.