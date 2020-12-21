Минтруда поддержало семью шехида Эльвина Гулузаде

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства, в семье из четырех человек (родители и два брата Эльвина) один из двух братьев проходит службу в армии.

Принимая во внимание то, что другие члены семьи не работают, а также учитывая их желание, они во внеочередном порядке были привлечены к программе самозанятости. За короткое время семье шехида были переданы необходимые активы и создано малое семейное хозяйство.

Сотрудники Минтруда также проинформировали семью Гулузаде о том, что ведется работа по назначению ей предусмотренных для семей шехидов соцвыплат.