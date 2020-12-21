Кабмин решил вопрос о 190 манатах

Кабинет министров Азербайджана принял постановление об осуществлении единовременной выплаты в размере 190 манатов в связи с введением особого карантинного режима в период пандемии коронавируса на территории Азербайджана.

Как сообщили в Кабинете министров, в постановлении отмечается, что лицам, получившим единовременную выплату в размере 190 манатов на основании "Условий и порядка выдачи единовременной выплаты лицам, зарегистрированным в качестве безработных, в связи с введением особого карантинного режима во время пандемии коронавируса (COVID-19)", в соответствующем порядке после перепроверки будут осуществлены выплаты в размере 190 манатов.

Министерство труда и социальной защиты населения и Министерство финансов решат вопросы, вытекающие из настоящего решения.