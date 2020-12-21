Чингиз Абдуллаев предложил новый лозунг: «Ильхам Алиев – это Азербайджан»

Завтра, 24 декабря, день рождения президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. В связи с этим в адрес главы Азербайджанского государства поступают поздравления от глав государств и правительств, известных политических и общественных деятелей, представителей науки и культуры.

Свое поздравительное письмо в редакцию haqqin.az направил и секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев.

«Уважаемый господин Президент! Позвольте поздравить Вас с днём рождения! Сегодня Вы и миллионы наших сограждан, встречают его, в абсолютно другом состоянии и в другом настроении. Благодаря нашим шехидам и воинам мы сумели вернуть наши земли, восстановить территориальную целостность нашей страны, обрести достоинство, которого нам так не хватало», - говорится в поздравительном послании народного писателя Азербайджана.