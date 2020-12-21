Чингиз Абдуллаев предложил новый лозунг: «Ильхам Алиев – это Азербайджан»
Завтра, 24 декабря, день рождения президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. В связи с этим в адрес главы Азербайджанского государства поступают поздравления от глав государств и правительств, известных политических и общественных деятелей, представителей науки и культуры.
Свое поздравительное письмо в редакцию haqqin.az направил и секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев.
«Уважаемый господин Президент! Позвольте поздравить Вас с днём рождения! Сегодня Вы и миллионы наших сограждан, встречают его, в абсолютно другом состоянии и в другом настроении. Благодаря нашим шехидам и воинам мы сумели вернуть наши земли, восстановить территориальную целостность нашей страны, обрести достоинство, которого нам так не хватало», - говорится в поздравительном послании народного писателя Азербайджана.
Чингиз Абдуллаев отмечает и личный вклад президента в Победу: «Благодаря Вашему политическому мужеству, умелому руководству, личному участию на всех этапах информационной войны была достигнута эта победа. Многие политики и аналитики во всем мире понимают, каковы были реалии этой войны и риски, которым Вы лично подвергались. В этой войне решалось не только политическое будущее Азербайджана, но и наша прошлая история, все последние тридцать лет нашей жизни, которые могли быть безвозвратно потеряны. Сегодня многие в мире отмечают Ваш выдающийся вклад в эту победу! Вы по праву вошли в нашу и в мировую историю. Многие следующие поколения азербайджанцев будут благодарны Вам за то, что самая сложная проблема нашего народа была наконец решена. И решена под Вашим руководством».
«Мне легко писать об этом, так как я несколько раз был Вашим доверенным лицом и всегда безусловно верил в Ваш талант, Вашу волю и Ваши лидерские способности. Ваш великий отец восстановил нашу государственность в самые сложные времена. Вы вернули наши земли, впервые за последние несколько веков.
Желаю Вам долгих лет жизни, счастья и здоровья Вашей супруге, детям и внукам! Сегодня, перефразируя Ваши слова, я могу смело утверждать. Ильхам Алиев - это Азербайджан! Благодарный азербайджанский народ никогда этого не забудет!» - пишет Чингиз Абдуллаев.