Баку и Брюссель обсуждают вопросы сотрудничества
Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с комиссаром Европейского Союза по вопросам расширения и политике соседства Оливером Вархели.
В Министерстве иностранных дел Азербайджана сообщили, что во время телефонного разговора в продолжение встреч, проведенных Байрамовым в рамках визита в Брюссель на прошлой неделе с целью участия в заседании Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС, были обсуждены вопросы сотрудничества нашей страны с Евросоюзом, в том числе в энергосфере.
Стороны также обменялись мнениями по другим, представляющим взаимный интерес региональным вопросам.