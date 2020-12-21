Экс-сенатор и меценат Фархад Ахмедов: «Самый тяжелый год в истории мира Ильхам Алиев превратил в год Исторической победы»

«Для всего мира уходящий год стал одним из самых тяжёлых за жизнь двух-трёх поколений. Он был крайне непростым и для Азербайджана. Но благодаря Вам он войдёт в учебники как год Исторической Победы», - говорится в поздравительном обращении экс-сенатора РФ, мецената Фархада Ахмедова по случаю дня рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Поздравительное письмо направлено в редакцию haqqin.az.

«Вы — Победитель! Победитель абсолютный, бесспорный, безоговорочный и безальтернативный. О таких победителях слагают легенды, их портретами украшают дома.

Вы проявили чрезвычайное благородство, которое может быть сравнимо с великодушием Салах ад-Дина по отношению к жителям захваченного им Иерусалима. Вы могли пойти в Карабахе до конца, но Ваши гуманизм и мудрость не позволили Вам поступить так, как поступали с нашими соотечественниками тридцать лет назад.

Я и моя семья искренне желаем Вам дальнейших успехов в исполнении Ваших масштабных планов. Здоровья Вам и Вашим близким!» - говорится в поздравительном обращении.