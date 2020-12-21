Британцы мечтают о возвращении Тэтчер

Британцы считают, что Маргарет Тэтчер, занимавшая пост премьер-министра Великобритании с 1979 по 1990 год, лучше остальных экс-премьеров справилась бы с ситуациями в стране в 2020 году, свидетельствуют данные опроса, опубликованные Daily Mail.

В опросе приняли участие порядка двух тысяч человек, которые должны были выбрать одного из восьми британских премьеров, занимавших этот пост за последние 44 года. Респондентам необходимо было выбрать человека, который, по их мнению, наилучшим образом справился бы со всеми проблемами страны в 2020 году, такими как завершение процесса выхода Великобритании из Евросоюза, а также борьба с пандемией коронавируса, передает ТАСС.

По итогам голосования лидера консерваторов Маргарет Тэтчер выбрали 32% респондентов, на втором месте оказался представитель лейбористов Тони Блэр с 11%.

Примечательно, что Тэтчер была лидером опроса и среди британцев от 18 до 24 лет, несмотря на то, что они родились уже после того, как «Железная леди» покинула пост премьер-министра.