«Прекрасный вид на Зангиланский район! Благодатное место! Мы все восстановим. А это село Учюнджю Агалы. Похоже, здесь жили армяне. Но посмотрите, в каком состоянии! Когда я говорю, что армяне бедно жили на оккупированных территориях - а это тому подтверждение».

Эти слова сказал президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев во время поездки в Зангиланский район.