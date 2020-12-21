Интересное совпадение дат, когда Ильхам Алиев у переступит рубеж 60 лет, он будет как два десятка лет у руля власти. Обычно не поздравляют "до срока" юбилея, но учитывая, что произошло с Азербайджаном в этом году, ресурс доверия к национального лидеру ещё на пару президентских каденций. Как говорили в старом анекдоте - "остальное поправимо".

Ильхам Алиев - необычный феномен по ряду причин. Поначалу, многие не ожидали такой устойчивости наследника Гейдара Алиева, переоценивали силу оппозиции. Затем, просчитались относительно политической силы фигуры Ильхама Гейдаровича, и переоценили влияние клановых коммуникаций "глубинного государства". Наконец, не поняли его приоритетов, полагая, что Ильхам Алиев, один из тех, кто пришел" поуправлять активами семьи", а сама страна его интересует слабо.

Он абсолютно девальвировал эти прогнозы западно-либеральной аналитики, что ещё больше усилило впечатление от его феномена. Оказалось, он другой.

Личность Алиева сложилась из трех мотиваторов - не лгать, не юлить, постоянно учиться и черпать знания.

Это и позволило достичь тех результатов, в общем-то ошеломительных, которых достиг Азербайджан как страна в целом, и система власти, в частности.

Правда

Это вовсе не простой момент для национального лидера - давать обещания стране. На его высоте, президент перестает быть фигурой, которая каким-то образом связана с тем, как действует правительство. Поэтому правительству (отдельным министерствам и ведомствам), местным администрациям, судам, люди могут не доверять достаточно серьезно, но сохраняют доверие президенту.

В свою очередь, сам президент, может настолько оторваться от реалий, опираясь на преувеличенно-положительные отчёты окружения, что президент начинает парить в иллюзиях. А если его ловят на ошибках, окружение исправит впечатление...

Алиеву удалось избежать этой ловушки неоднократно. Как в плане хозяйственно-экономической жизни, как в плане военного строительства, так и в сфере кадровых назначений.

Честь

Национальный лидер, почти сакральный институт. Допустим, существует уровень доверия к судам, парламенту, политическим партиям, прокуратуре, полиции, банкам, системе образования, системе здравоохранения, есть уровень доверия к местной власти. До какого-то момента то, насколько люди доверяют или не доверяют президенту, было напрямую связано с тем, доверяют они или нет этим самым институтам власти.

Сейчас, ситуация такова, что доверие или нет к лидеру, перевешивает по части понимания справедливости власти к обществу, все остальные сегменты власти.

Опять же, это можно эксплуатировать, постоянно накачивая рейтинг.

Однако, Алиев этого не делает. Отдавая предпочтение практики реальных дел, пусть и не всегда быстрых и успешных изменений. Но именно движение вперёд нация ощущает, принимая, может быть не всегда очевидные, на первый взгляд, решения президента как необходимые.

Знание

В процессе войны, стало очевидно, что одно из главных орудий Азербайджана - это сам президент. Буквально через день он встречался с журналистами мировых изданий, долго и развернуто комментируя текущую ситуацию, рассказывая о сути конфликта, дискутируя. Причем, на английском языке. Никто из президентов постсоветского пространства, за исключением может быть бывших функционеров из МИД, не может этим похвастать.

Уверяю, если бы не этот вклад, Азербайджану пришлось куда сложнее создавать свой образ войны и победы.