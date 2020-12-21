«Оккупированные армянами наши дома. Наверное, жители села Учюнджю Агалы узнают, чей это за дом. Это же надо, прийти захватить чужую землю, лишить людей крова, заселиться в их дома, превратить их в руины, а потом заявить, что это древняя армянская земля.

Фальсификаторы, воры, лжецы, варвары почти 30 лет оккупировали наши земли. Все эти видеоматериалы станут доказательствами в нашей борьбе в правовом поле за компенсации».

Об этом в селе Учюнджю Агалы во время поездки в Зангиланский район сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.