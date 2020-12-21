Ильхам Алиев: Варвары почти 30 лет оккупировали наши земли... видео
«Оккупированные армянами наши дома. Наверное, жители села Учюнджю Агалы узнают, чей это за дом. Это же надо, прийти захватить чужую землю, лишить людей крова, заселиться в их дома, превратить их в руины, а потом заявить, что это древняя армянская земля.
Фальсификаторы, воры, лжецы, варвары почти 30 лет оккупировали наши земли. Все эти видеоматериалы станут доказательствами в нашей борьбе в правовом поле за компенсации».
Об этом в селе Учюнджю Агалы во время поездки в Зангиланский район сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Посмотреть эту публикацию в Instagram