«Героический азербайджанский солдат всему миру показал свою силу. Теперь мне сообщают, что наша тактика ведения боя изучается в высших военных учебных заведениях ведущих стран мира».

Об этом в поселке Ханлыг во время поездки в Губадлинский район заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Это новинка. Война XXI века. Благодаря профессионализму, воле, национальному духу и героизму мы освободили наши земли от оккупантов», - добавил президент Ильхам Алиев.