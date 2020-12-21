Отдел международной жизни 23:26

Грузия начинает модернизацию своих вооруженных сил. К этому ее подтолкнул успешный боевой опыт соседа — Азербайджана. Несмотря на заявления властей Грузии о мирной реинтеграции оккупированных территорий этой страны, в Тбилиси делают серьезные шаги по изменению структуры своих вооруженных сил. На днях на совместном заседании комитетов парламента один из кандидатов в министры обороны Ираклий Гарибашвили представил свое видение оборонного сегмента программы нового правительства.

Выступая, он подчеркнул, что «основные задачи оборонной политики Грузии — повышение соответствия страны для окончательного членства в НАТО и основанное на общих ценностях стратегическим партнером - Соединенными Штатами углубленное сотрудничество, повышение обороноспособности страны и обеспечение достойных условий для наших вооруженных сил». И.Гарибашвили сообщил депутатам парламента, что в 2021 году планируется приобретение и принятие на вооружение оперативно-тактических беспилотных разведывательно-боевых летательных аппаратов (их называют камикадзе). Маневренные и артиллерийские части будут оснащены современными летательными аппаратами без экипажа. В будущем году солдаты армии Грузии получат натовские винтовки типа М-4, современные пулеметы, гранатометы и другое оружие. Сейчас в Грузии стоит на вооружении система противовоздушной обороны из Израиля «Рафаэль». В 2021-м она будет модернизирована и обновлена с помощью израильских специалистов.