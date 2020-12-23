«Село Биринджи Агалы. Оно тоже разрушено. Но некоторые дома сохранились. Армяне жили в наших домах. Хватит, теперь мы сами будем жить в своих домах. А они пусть уезжают и живут у себя на родине», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время поездки в Зангиланский район.

Говоря о селе Селяли Губадлинского района, глава государства заметил: «И здесь разрушено. Посмотрите, во что они превратили! Я еще до войны говорил, что все наши города, села разграблены. Армяне унесли с собой кровли, оконные рамы, все что можно. Воровали не таясь. Они эксплуатировали наши земли».