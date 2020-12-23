Высокое доверие Ровнагу Абдуллаеву: Глава SOCAR получил в управление и турецкую «дочку»
В руководстве SOCAR Türkiye, Petkim Petrokimya Holding A.Ş и нефтеперерабатывающего завода STAR произошли кадровые изменения. Как передает Report, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев получил в управление компанию SOCAR Türkiye, а также возглавил правление Petkim и НЗ STAR.
Прежним главой турецкой «дочки» являлся глава отдела SOCAR Вагиф Алиев.
Ровнаг Абдуллаев продолжит руководить и компанией SOCAR Азербайджан. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует дальнейшее расширение своей деятельности в Турции в рамках предстоящего плана развития нефтегазовой стратегии.
Ровнаг Абдуллаев, который занимает должность председателя правления TANAP, осуществляющего поставки природного газа в Турцию и Европу, возглавит операции и в Турции.
Отметим, что наибольшие инвестиции SOCAR вложены в экономику Турции.