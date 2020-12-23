«Мы на территории Джебраильского района. На освобожденных землях. Справа разрушенные армянами наши села. Едем в Губадлинский район. Разрушенные виноградники. Все села разрушены. Столбы по левую и правую стороны от дороги за короткий срок были установлены вскоре после освобождения земель.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время поездки в Губадлинский район.

«Все села разрушены. Враг будет отвечать за эти преступления. Все наши села, исторические памятники, религиозные памятники были уничтожены врагом. Весь мир должен это увидеть. Памятник с советских времен, посвященный Второй мировой войне, и его разрушили», - добавил Верховный главнокомандующий.