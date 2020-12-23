Ильхам Алиев: Памятник с советских времен... и тот разрушили» видео
«Мы на территории Джебраильского района. На освобожденных землях. Справа разрушенные армянами наши села. Едем в Губадлинский район. Разрушенные виноградники. Все села разрушены. Столбы по левую и правую стороны от дороги за короткий срок были установлены вскоре после освобождения земель.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время поездки в Губадлинский район.
«Все села разрушены. Враг будет отвечать за эти преступления. Все наши села, исторические памятники, религиозные памятники были уничтожены врагом. Весь мир должен это увидеть. Памятник с советских времен, посвященный Второй мировой войне, и его разрушили», - добавил Верховный главнокомандующий.
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