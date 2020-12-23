Ильхам Алиев: Понастроили казармы в надежде навсегда удержать наши земли под оккупацией...

«Жестокий враг прошел через эти земли. Разрушил, чтобы азербайджанский народ больше никогда не вернулся сюда. Иншааллах, все вернемся... Все разрушили», - сказал во время поездки в Зангиланский район президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Понастроили воинские казармы, в надежде навсегда удержать наши земли под оккупацией. Но мы избавились от них. Изгнали с наших земель. Хозяева земель вернулись».

«Посмотрите, как они вырубили деревья! Посмотрите, что сделал жестокий враг, он все деревья вырубил. Природа Зангилана очень богатая. Есть уникальные леса», - добавил Верховный главнокомандующий.