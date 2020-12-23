Парламент отказался обсудить отмену военного положения в Армении

Парламент Армении не рассмотрел вопрос отмены военного положения в стране из-за формальности, на которую указала правящая фракция "Мой шаг". Об этом РИА Новости сказал секретарь оппозиционной фракции партии "Процветающая Армения" Арман Абовян.

По его словам, фракция правящего блока "Мой шаг" сослалась на положение, по которому заседание относительно одного и того же вопроса не может проводиться дважды за месяц. "Но в распоряжении руководителя парламента, то есть Арарата Мирзояна, есть инструмент, позволяющий ему принимать решения по определенным вопросам, исходя из их важности. То есть они могли, в принципе, созвать заседание", - приводит слова Абовяна агентство.