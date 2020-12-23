Трамп наложил вето на оборонный бюджет

Президент США Дональд Трамп заблокировал проект одобренного Конгрессом Соединенных Штатов военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября). Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома уведомлении президента в адрес нижней палаты американского законодательного органа.

"Я возвращаю без одобрения проект военного бюджета на 2021 финансовый год. Администрация признает важность законопроекта для нашей национальной безопасности. К сожалению, документ не включает важные положения национальной безопасности, содержит пункты, задевающие наших ветеранов и военную историю, противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенного положения США в области национальной безопасности и внешней политики. Это подарок Китаю и России", - цитирует ТАСС заявление президента.