«Враг разрушил наши памятники. Мир 30 лет молчал на это. Мы неоднократно поднимали этот вопрос. Поднимали с международных трибун. Разрушены и осквернены наши исторические и религиозные памятники», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время поездки в Зангиланский район.

«Мы много раз показывали эти видео. Показывая на состояние Агдамской мечети, Шушинских мечетей и других мечетей, находившихся в то время под оккупацией, мы говорили, что враг разрушил и осквернил наши религиозные памятники.

После освобождения Зангилана были показаны видеокадры, как в одной из мечетей Зангиланского района держали свиней. Враг оскорбил нашу религию. Он оскорбил всех мусульман.

Здесь была мечеть, но сейчас её нет, она разрушена. Сегодня некоторые поднимают вопрос о религиозном наследии армянского народа на освобожденных землях. Почему же никто не поднимает вопрос о нашем национальном и религиозном наследии?»