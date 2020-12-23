Власти США рассматривают возможность закрытия посольства в Багдаде после ракетного обстрела района иракской столицы, где находится здание диппредставительства. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Обстрел произошел в воскресенье. По информации издания, в "зеленой зоне", где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, упали восемь ракет, в результате погиб гражданин Ирака. Зданию посольства США нанесен небольшой ущерб, передает ТАСС.

Американский госсекретарь Майкл Помпео возложил ответственность за случившееся на поддерживаемые Ираном вооруженные формирования.

"Зеленая зона" - хорошо укрепленный и тщательно охраняемый район в центре Багдада - в последние месяцы неоднократно подвергалась ракетным и минометным обстрелам, в результате которых были пострадавшие и погибшие среди иракцев.