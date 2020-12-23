В Telegram появилась новая функция

В новом обновлении Telegram представлена функция, которая позволит пользователям параллельно с текстовыми сообщениями общаться в общем голосовом чате. Об этом сообщается на сайте компании.

«В отличие от обычных звонков участникам не обязательно договариваться о времени: голосовой чат открыт для них всегда. Он может служить виртуальным офисом или площадкой для неформальных разговоров», —цитирует РБК заявление компании.

Члены группы сразу видят, кто из пользователей общается в голосовом чате. При этом, подключившись к чату, пользователи смогут продолжать пользоваться Telegram в обычном режиме. «Кнопки для управления микрофоном останутся под рукой на случай», — отметили в компании.