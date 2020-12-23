В Бразилии оценили эффективность китайской ковид-вакцины

Вакцина от коронавируса производства китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech продемонстрировала эффективность по итогам национального этапа третьей фазы клинических испытаний препарата в Бразилии. Об этом заявил глава сан-паульского института Бутантан Димас Ковас.

"Нами достигнут уровень эффективности, позволяющий обратиться за разрешением на экстренное использование", - заявил чиновник.

Вместе с тем бразильский институт не раскрыл данные о процентном показателе эффективности вакцины, отметив, что эта информация была направлена разработчикам в Китай.

Согласно контракту между институтом и Sinovac Biotech, стороны могут раскрыть эти данные только вместе, отметил бразильский ученый.