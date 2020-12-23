Полковника Шириняна задержали за призывы к насилию

Следственный комитет Армении задержал бывшего начальника пресс-службы полиции полковника полиции Саята Шириняна. Его обвинили в призывах к насилию, сообщает пресс-служба СК.

СК приводит запись Шириняна в Facebook, адресованную пользователю Сусанне Авшарян. В ней Ширинян отмечает, что если бы он был руководителем движения, то пошел бы на конкретные шаги. "Я не осуждаю организаторов, несмотря на то, что они избегают кровопролития. Однако уже очевидно, что без кровопролития невозможно", - написал Ширинян, передает Sputnik Армения.

"Ширинян задержан по подозрению в публичных призывах к применению насилия", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Следственного комитета. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает год лишения свободы.