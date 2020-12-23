Шахин Мустафаев провел в Иране ряд важных встреч

Были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами в областях автомобильного транспорта, энергетики, торгово-экономической, инфраструктурной и военно-технической сферах.

Согласно информации, в ходе встреч иранские официальные лица передали свои поздравления по случаю освобождения от многолетней оккупации азербайджанских территорий. Было отмечено, что иранская сторона готова оказать всестороннюю поддержку работам по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях.

Делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым 22 декабря совершила визит в Иран. В ходе визита Шахин Мустафаев встретился и провел переговоры с главой Администрации президента Ирана Махмудом Ваези, министром энергетики Резой Ардаканианом, министром обороны и поддержки вооруженных сил Амиром Хатеми. Об этом сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

На встрече с главой Администрации президента Ирана Махмудом Ваези была подчеркнута важность принципа территориальной целостности и неприкосновенности границ стран. Было выражено удовлетворение официального Тегерана освобождением оккупированных территорий Азербайджана и завершением нагорно-карабахского конфликта. Было подчеркнуто, что освобождение азербайджанских земель является важным условием обеспечения мира и стабильности в регионе, а также то, что восстановление контроля над 132-километровым участком азербайджано-иранской границы создает новые возможности и перспективы для более широкого сотрудничества с дружественным и братским Ираном.

Также было отмечено, что президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал азербайджано-иранскую границу границей дружбы, что было позитивно воспринято и высоко оценено в Иране.

На встрече, состоявшейся в Министерстве энергетики Ирана, обсуждалось сотрудничество между двумя странами в области электроэнергетики, состоялся обмен мнениями о шагах, которые необходимо предпринять для ускорения реализуемых проектов. Обсуждались вопросы соединения энергосистем Азербайджан-Иран-Россия, торговли электроэнергией между Азербайджаном, Ираном и Турцией.

Была подчеркнута важность реализуемых проектов для эффективного использования водноэнергетического потенциала реки Араз. Также состоялся обмен мнениями по вопросам Ордубадской и Маразадской гидроэлектростанций, в том числе обсуждены дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять для скорейшего завершения строительства гидроузлов и ГЭС "Худаферин" и "Гыз галасы".

Стороны обменялись мнениями по вопросам возможностей сотрудничества в сфере электроэнергетики на освобожденных территориях Азербайджана и участия иранских компаний в восстановительных работах.

Также был отмечен образцовый характер сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в области совместной эксплуатации приграничных рек, достигнута договоренность о праздновании в следующем году на высоком уровне 50-летия совместной эксплуатации Аразской ГЭС и гидроузла на территории Нахчыванской АР.

В ходе встречи в Министерстве обороны и поддержки вооруженных сил Ирана состоялся обмен мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества. Иранская сторона выразила готовность поделиться с азербайджанской стороной своим опытом и возможностями в области обезвреживания мин и взрывчатых веществ на освобожденных территориях.