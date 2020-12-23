США готовят новые санкции против России

США готовы в ближайшее время ввести новые санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что список ограничительных мер был подготовлен в Конгрессе, но пока не получил утверждения со стороны всех федеральных органов.

В частности, процесс не торопится запускать действующий президент Дональд Трамп, так как «не обвиняет россиян в отравлении Навального». Однако санкции могут вступить в силу при новом главе Белого дома Джо Байдене.